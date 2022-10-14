السعودية بوابة الخير والعطاء..

مع ظهور الجائحة العالمية لفيروس كورونا، واجهت المملكة الانتشار السريع لهذا الفيروس بشكل فوري وفعّال، وشعرت المملكة بمسؤوليتها في التصدي لهذا الفيروس، فسخّرت كل إمكانياتها دون تردد واضعة في حسبانها مدى تأثير ذلك على الاقتصاد القومي، ولم تقتصر جهودها في حماية مواطنيها من هذا الخطر، بل شملت رعايتها جميع المقيمين على أراضيها، وكانت المملكة من أوائل الدول التي أنشأت مختبرات فحص آمنة، ووضعت قيودًا على السفر وخدمات الشحن، مما أدى إلى فرض حظر على السفر الدولي والمحلي، برًا وبحرًا وجوًا، واستمرت المملكة بعد ذلك في الالتزام ببعض الإجراءات الوقائية، وحرصت المملكة على الحصول على اللقاحات المصرح بها ليتمكن كل من يقيم على أراضيها بأخذ اللقاح.