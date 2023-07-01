العيد وإشارة المرور

اربط اللون البرتقالي في إشارة المرور بكل الأفكار والأفعال التي تجد أنها لا تفيدك، ولا تضرك. خفف منها قدر الإمكان، ولا تجعلها تستحوذ على كل وقتك، واعلم أنها من مضيعات الوقت التي لا تسمن ولا تغني من جوع.