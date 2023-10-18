ترويج الأمراض وتسويق الأدوية

المسؤولية هنا لا تقتصر على شركات الأدوية؛ بل قد تطال الأطباء الذين ربما يتجاوزون مهامهم في التشخيص وصرف الدواء، إضافة إلى المرضى الذين يشعرون بأن لديهم مرضًا خطيرًا يحتاجون لعلاج.. كل ذلك وبوضوح مقنّع، تتحول تقلبات الحياة اليومية لاضطرابات عقلية، وتتحول الشكاوى الشائعة لمشاكل مخيفة، فيصبح الخجلُ اضطرابَ القلق الاجتماعي، والدورة الشهرية مرضًا نفسيًّا يسمى PMDD (اضطراب ما قبل الحيض عادة ما تختفي الأعراض بعد 2- 3 أيام من بدء الدورة الشهرية)، أما نشاط الأطفال فيتحول إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.