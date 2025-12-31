في آخر يوم من 2025.. لا تنتهي الحكاية

وربما لهذا السبب، حين نتأمل تجارب كثير من الناس، نلاحظ أن جزءاً كبيراً من طاقتهم الإنتاجية لم يكن وليد استقرار أو رفاه، بل خرج من احتكاك مباشر بالألم، ومن محاولات داخلية لإعادة التماسك، ومن حاجة صادقة لأن يكون للحياة معنى يمكن الإمساك به. وفي 2025، يتكرر هذا المشهد بصورة أكثر وضوحاً، أشخاص واجهوا خيبات أو خسارات ثقيلة، ولم يتوقفوا عندها، بل أعادوا توجيه طاقتهم نحو العمل أو التطوير أو البدء من جديد.