أين مراكز صيانة وكالات السيارات..؟

دعونا نتحدث عن سلعة من أبرز السلع، هي السيارات، التي لا يمكن الاستغناء عنها، بل لم تعد من الكماليات كما في السابق؛ إذ لا يستطيع الإنسان إنجاز مهامه وأعماله بدون السيارة التي تعتبر من الضروريات.. وعندما تتعطل هذه السلعة فإن المستهلك يصبح في وضع صعب وحرج بين تأمين احتياجاته المنزلية، والقيام بأعماله الوظيفية، فضلاً عن غلاء إيجار السيارات في حال رغبته في تأمين سيارة بديلة.. وغيرها من عقبات يواجهها المستهلك؛ ولذلك فإن وكيل السيارة النشط والسريع في إصلاح المركبة يستطيع حل الكثير من المشاكل التي نتعرض لها.. ولكن هل يقوم جميع وكلاء السيارات بذلك؟