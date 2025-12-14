إعادة تشكيل اتجاهات الموظفين

تبدأ الاتجاهات في التشكل منذ السنوات المبكرة من عمر الإنسان، حيث تلعب الأسرة الدور الأساس في زرع أولى البذور القيمية والانفعالية. فالطفل يتعلم من خلال الملاحظة والمحاكاة والتعزيز، ويتبنى مواقف والديه تجاه الحياة والآخرين والمسؤوليات والنجاح والفشل. كما تسهم الطرق التربوية سواء كانت قائمة على التشجيع أو النقد أو الحوار أو السيطرة في تكوين اتجاهات الطفل نحو ذاته ونحو المجتمع والحياة بشكل عام.