الرياض تأخذ زينتها وتتجمل

كذلك فإن المشروع يستهدف إيجاد هوية إعلانية موحّدة تستصحب تراث المملكة وعراقتها وموروثاتها، مع توفير قدر كبير من المرونة الكافية للشركات للإبداع في التصاميم، وذلك سوف يضفي أبعاداً جمالية مستوحاة من هذه الهوية، لا سيما إذا أخذنا في الاعتبار أنه سيتم تحويل ما لا يقل عن 70% من اللوحات الإعلانية لتكون رقمية، وهو ما يتوافق وينسجم مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.