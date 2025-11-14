الجودة: فكر برؤية مختلفة

إن الجودة الحقيقية تبدأ من طريقة التفكير؛ حين نرى في كل تحدٍّ فرصة للتحسين، وفي كل تجربة مجالًا للتعلّم، وفي كل نجاح منطلقًا لابتكار جديد، وهذا بالضبط ما جسّدته رؤية المملكة 2030 عندما تحوّلت من رؤية تنموية إلى حركة وطنية نحو التميز، تستند إلى التفكير المختلف، والتحدي، وصناعة الفرص.