رفقا بالموظفين فإنهم بشر وليسوا آلات صماء!!

لم تعد العناية بالصحة النفسية للموظفين مجرد ترف أو رفاهية، بل أصبحت حاجة أساسية وضرورة، لا سيما في هذا العصر الذي من أبرز سماته تزايد الاكتئاب وارتفاع معدلات التوتر والقلق والإرهاق التي يعاني منها معظم الموظفين على مستوى العالم نتيجة لتزايد المتطلبات الأسرية وتعدّد أوجه الإنفاق المالي الذي أوجد فارقا بين الدخل والمنصرف وما ترتب على ذلك من زيادة للأعباء المعيشية، إضافة إلى ما يتردد عن تنامي دور الذكاء الاصطناعي التي يقال إنه سوف يتسبب في إلغاء أو تهميش العديد من الوظائف، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين.