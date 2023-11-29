نحو الريادة العالمية

فعندما أطلق قائدنا الشاب الملهم وعرّاب الرؤية السعودية 2030، رؤية المملكة، طار بأحلام السعوديين إلى عنان السماء، لرسم معالم المستقبل، وبناء دولة حضارية قادرة على قيادة العالم في شتى المجالات مستهدفاً تنمية الإنسان وتطوير حياته وتوفير أرقى مستويات الحياة العصرية، فالمملكة تنطلق من تاريخ تليد، وبنية تحتية معتبرة، إلى العالمية بخطواتٍ واثقة.