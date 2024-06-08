تطوير مكة.. خصوصية المكان وثراء التجارب في سباق الزمن

* وتسهيلاً لحركة الحجاج، وتقليل زمن الانتظار للوصول إلى المنطقة المركزية للحرم الشريف في وقت قياسي، استكملت الهيئة عددًا من مشاريع الطرق، أهمها: الجزء الشمالي من الطريق الدائري الثالث، وربط عدد من المحاور في الطريق الدائري الأول بالمشاريع الحيوية، كمشروع وجهة مسار، ومشروع جبل عمر، ومشروع التوسعة، وطريق الأمير محمد بن سلمان، وطريق أجياد والمسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل عدد من المحاور والتقاطعات في الطريق الدائري الثاني.. وعملت على مسار النقل الترددي لضيوف الرحمن من مساكنهم إلى المسجد الحرام، بطاقة استيعابية تقدر بنحو الـ 74 مليون راكب، والاهتمام بالوسائل الحديثة والسريعة ذات الاستخدام الفردي كـ(السكوتر الكهربائي) كتجربة رائدة جديدة، تهدف إلى تسهيل تنقُّل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، وخصصت له ثلاثة مسارات، هي: مسار مزدلفة - منى، ومسار طريق المشاة لمنشأة الجمرات من جهتَي الشرق والغرب.