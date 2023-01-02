استقلالية القرار السعودي

قبل أيام، احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية بعيد ميلاد المسيح عليه السلام في الوقت الذي ترزح فيه الأماكن المسيحية المقدسة في مدينتي بيت لحم والقدس، ناهيك عن المسجد الأقصى وعموم فلسطين، تحت الاحتلال اليهودي الصهيوني منذ أكثر من سبعين عامًا، فهل يؤمن هؤلاء برسالة المسيح حقًا وبأن اليهود قد صلبوه كما يقولون. لكن هؤلاء، للحقيقة يؤمنون بقول المسيح "إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن، فأدِر له الأيسر أيضًا". إلا أنه يبدو أنهم حصروا هذا القول بالفلسطينيين، من مسيحيين وفلسطينيين، الذين عليهم أن يتقبلوا الاحتلال والقتل والإذلال لا لشيء إلا أنهم عرب.