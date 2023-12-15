«إكسبو الرياض 2030» حدث عالمي فريد

ونسبة لأهمية إكسبو فقد شرعت الكثير من الجهات الاقتصادية والمحللين والجهات ذات العلاقة بقطاع الاقتصاد في الكشف عن توقعاتهم للمكاسب التي ستجنيها السعودية من خلال استضافة إكسبو2030، ومن ذلك يتوقع وصول عدد الزوار لأكثر من 50 مليون زائر، إضافة إلى استحداث نحو أكثر من 400 ألف وظيفة في مختلف المجالات لمواطني السعودية من الجنسين، فضلاً عن زيادة معدل السياح من مختلف دول العالم للمشاركة في أعمال المعرض، الذي يتضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحة، والفندقة، والصحة، والعقار، والثقافة، والنقل والمواصلات.. وغيرها من القطاعات الحيوية.