"الاستثمار الأخلاقي" في الاقتصاد الإسلامي

ومع هذا الإعلان، ومن تلك المفاهيم الدقيقة التي تمت مناقشاتها عبر أروقة قمة الاقتصاد الإسلامي في إسطنبول، يمكن أن نرى في الاقتصاد السعودي الكثير من تلك الملامح، والتي جعلت منه أحد أهم الاقتصادات في العالم ومن أكثرها نموًا.. وهو أيضا ما ساهم في الدفع بالمملكة إلى مقدمة الدول الإسلامية المؤهلة لقيادة المسار الاستراتيجي للاقتصاد الإسلامي في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.