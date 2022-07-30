وضاع المُرافق بين المرافق يا ولدي

عزيزي المُرافق.. تذكَّر أنك إن شعرت بالتحسُّن يمكنك الاعتناء بأحبائك بشكل أفضل، حاول أن تتعلم كيفية رعاية شخص مصاب أو مريض، لا تتردد في طلب المساعدة وقبولها، حاول الانضمام إلى مجموعات الدعم لمقدمي الرعاية، كن منظمًا، حاول عمل قوائم مهام وحدد الروتين اليومي، كن على اتصال مع العائلة والأصدقاء، من المهم أن تحصل على الدعم العاطفي، اعتنِ بصحتك، مارس النشاط البدني، اختر الأطعمة الصحية، احصل على قسط كافٍ من النوم، تأكد من مواكبة رعايتك الطبية مثل الفحوصات والفحوصات المنتظمة وضع في اعتبارك أخذ استراحة إذا شعرت بالإرهاق.