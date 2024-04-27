اقتراحات حول تقديم الاختبارات..!

أما مدارس تعليم مكة فتقديم الاختبارات لأسبوع واحد من وجهة نظر عدد من التربويين غير كافٍ أبدًا؛ لأن كثيرًا من الشباب من طلاب المدارس في المرحلتين الثانوية والجامعية خاصة يعملون في قطاعات الحج المختلفة، مثل مؤسسات الطوافة وغيرها، بدءًا من نهاية شهر شوال، وفي أغلب الأحوال منذ الأول من شهر ذي القعدة، وبعضهم في أمسّ الحاجة لتلك الوظائف المؤقتة الموسمية، التي ينتظرها الشباب كل سنة حتى ينتفعوا منها برواتب ومكافآت مجزية نوعًا ما، غير الزحام الحاصل من الأيام الأولى من شهر ذي القعدة في كثير من أحياء مكة إن لم يكن كلها..! ولذلك تقديم الاختبارات أسبوعين أو 3 أسابيع مناسبٌ جدًّا لوضع سكان مكة مع ازدياد توافُد حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة بشكل مكثف -ما شاء الله- لأداء فريضة عظيمة، وهي الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام..!