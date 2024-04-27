اقتراحات حول تقديم الاختبارات..!
تأتي اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ في أشد أشهُر الصيف حرًّا، وهو شهر يونيو، وهو من أشهُر فصول الصيف. وكما نعلم، فإن الصيف في بدايته يكون حاميًا، ثم تقل درجة سخونته، ثم يعود حاميًا كما بدأ..!
وقد قامت وزارة التعليم مشكورة العام الماضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444هــ أسبوعًا واحدًا لأهل مكة فقط، بينما مدينتا جدة (وهي بوابة الحرمين الشريفين) والمدينة المنورة لم تُقدَّم فيهما الاختبارات ولو لأسبوع واحد فقط أسوة بمدارس تعليم مكة؛ لأن هاتين المدينتين أيضًا بهما حجاج وزوار مثل مكة، قد يقلون قليلاً، لكن بهما أعداد كبيرة من الزوار من حجاج بيت الله الحرام حتى قبل يوم عرفة أو يوم التروية بيوم أو يومين على الأقل. إذن فهما مدينتان من حقهما أن تُقدَّم فيهما الاختبارات ولو لأسبوع واحد..!
أما مدارس تعليم مكة فتقديم الاختبارات لأسبوع واحد من وجهة نظر عدد من التربويين غير كافٍ أبدًا؛ لأن كثيرًا من الشباب من طلاب المدارس في المرحلتين الثانوية والجامعية خاصة يعملون في قطاعات الحج المختلفة، مثل مؤسسات الطوافة وغيرها، بدءًا من نهاية شهر شوال، وفي أغلب الأحوال منذ الأول من شهر ذي القعدة، وبعضهم في أمسّ الحاجة لتلك الوظائف المؤقتة الموسمية، التي ينتظرها الشباب كل سنة حتى ينتفعوا منها برواتب ومكافآت مجزية نوعًا ما، غير الزحام الحاصل من الأيام الأولى من شهر ذي القعدة في كثير من أحياء مكة إن لم يكن كلها..! ولذلك تقديم الاختبارات أسبوعين أو 3 أسابيع مناسبٌ جدًّا لوضع سكان مكة مع ازدياد توافُد حجاج بيت الله الحرام خلال الأيام القادمة بشكل مكثف -ما شاء الله- لأداء فريضة عظيمة، وهي الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام..!
وختامًا.. يأمل المعلمون والمعلمات من مسؤولي وزارة التعليم أن تكون بداية إجازتهم السنوية بعد انتهاء إجازة الحج، التي هي إجازة لكل موظفي الدولة؛ ولذلك دمج تلك الإجازة مع الإجازة الصيفية لمنسوبي المدارس من معلمين ومعلمات يُقلص من عدد أيام إجازتهم الصيفية السنوية كثيرًا، التي لا تتعدى شهرًا وأسبوعًا (35 يومًا) فقط، بينما بقية الموظفين لديهم 45 يومًا إجازة سنوية، هذا غير إجازة الحج الرسمية، التي يتمتع بها كل موظفي الدولة..!!
ولذلك يأمل المعلمون والمعلمات ملاحظة ذلك من مسؤولي وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتفادي ذلك، وفصل إجازة الحج التي هي لكل موظفي الدولة، وليست محسوبة لهم من ضمن إجازتهم السنوية، وضرورة احتساب إجازتهم (المعلمين والمعلمات) الصيفية السنوية بعد انتهاء إجازة الحج مباشرة؛ حتى تكون منفصلة تمامًا عن إجازة الحج الرسمية..!!
والله الموفق لكل خير سبحانه.