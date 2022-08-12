التعليم.. صراع المصلحة والضرورة

أرجو أن يتحمل كل معلم ومعلمة مسؤولية حماية جيل قادم من انهيار القيم، وتزعزع المعتقدات، واهتزاز الثقة بوطنه، بتوجيه رسائل مباشرة وغير مباشرة، تحفظ لنا أبناءنا من الحراك الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت النموذج والمُربِّي والموجِّه بشكل غير سوي، يختلط فيه، وتذوب القيم مع التهريج والإسقاطات غير السوية التي جعلت هدف الجيل شهرة عابرة بلا مهارة، ولا قدرة، ولا علم نافع، ولا وعي وحس وطني يدفعه للتفوق والريادة والتميُّز.