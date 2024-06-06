قضية الأضحية السنوية

وذبح الأضحية من أعظم العبادات التي تُفعل يوم النحر (أول أيام عيد الأضحى المبارك)، وما يليه من أيام التشريق، وفيها تأكيد على أن الذبح يكون لله تعالى، وفيها تعظيم لشعائر الله لمن كان قادرًا على شرائها. وهي عبادة لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة، فالأحرى بالمسلم أن يعتني بهذا الأمر جيدًا، وأن يحرص على أداء هذه العبادة، وأن يخطط لذلك من بداية السنة؛ لكيلا يُحرج من عدم تمكنه من شراء الأضحية بسبب عدم توافر ثمنها، وفي المقابل فهو معذور إذا لم يكن يملك ثمنها.