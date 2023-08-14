عفوًا.. أعذاركم غير مقبولة

ربما يرى البعض أن هؤلاء المخترعين العظماء لم يخطئوا عندما قدموا هذه الاختراعات التي أسهمت في تغيير حياتنا إلى الأفضل، لكننا نحن الذين نسيء استخدام التكنولوجيا، ونحوّلها إلى إضافة سالبة في حياتنا. وهذا صحيح، ولا شك فيه، لكن ماذا عن الندم الذي أبداه ميخائيل كلاشنكوف مخترع بندقية كلاشنكوف الرهيبة التي حصدت أرواح مئات الملايين حول العالم؟ فعلى الرغم من أنه خلد اسمه في التاريخ بذلك السلاح الذي حمل اسمه، وترقى بسببه من رتبة رقيب إلى عقيد في الجيش الروسي، إلا أنه اعترف قبل ثلاث سنوات من وفاته عام 2013 بأنه يشعر "بوجع لا يحتمل" من جراء العدد الهائل من الأرواح التي فُقدت بسبب اختراعه الرهيب.