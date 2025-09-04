روبلوكس تهدد أبناءنا

ولعل إدراك هذه المخاطر لم يكن حكرًا على مجتمعنا فقط، فقد سبقتنا دول عدّة إلى إيقاف اللعبة أو تقييدها، إدراكًا منها أنها لم تعد مجرد وسيلة للعب، بل منفذًا يهدد سلامة النشء وقيم المجتمع. والمملكة بدورها لم تغفل عن مثل هذه القضايا، فقد أثبتت عبر أجهزتها وهيئاتها أنها تتابع باهتمام كل ما يتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وتسعى بشكل مستمر إلى تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع قيم المجتمع ويحفظ سلامة الأجيال. وحماية الأطفال من هذه المخاطر تتسق مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى لبناء جيل واعٍ، محصّن بالعلم والقيم، قادر على الموازنة بين الانفتاح الرقمي وحماية هويته الوطنية.