الاستراتيجية: من الرؤية إلى الأثر

في عالم يموج بالتحولات السريعة والتحديات غير المسبوقة، لم تعد المؤسسات قادرة على الاكتفاء بالخطط قصيرة المدى أو الحلول المؤقتة. لقد أصبح التفكير الاستراتيجي ضرورة وجودية، لا مجرد رفاهية إدارية. غير أن التحدي الأكبر لا يكمن في صياغة الاستراتيجيات على الورق، بل في قدرتها على إحداث أثر ملموس يغيّر حياة الأفراد، ويرفع كفاءة المؤسسات، ويعزز مكانة الدول.