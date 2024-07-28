غابات المانجروف.. سياج حماية لسواحلنا البحرية

تولي المملكة العربية السعودية أهمية بارزة لقضايا البيئة، وتبذل جهودًا متواصلة للعناية بها، كما تبدي قدرًا كبيرًا من الصرامة والحزم مع كل من يتسبب في إحداث تدهور يمثل تهديدًا للحياة الفطرية أو لأي من عناصر الطبيعة؛ وفي مقدمة هذا الاهتمام تبرز مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لزراعة 10 مليارات شجرة، حيث تؤكد انحياز المملكة الكامل للبيئة، وحرصها على مواجهة التحديات الرئيسية التي تحيط بكوكب الأرض.