هل العمر مجرّد رقم؟
جملةُ (العمر مجرّد رقم) سمِعَها والتقطها البعض من منصات السوشيال ميديا، ثم تطاير بها وفرح وقال: العمر مجرّد رقم.. العمر مجرّد رقم!
نعم.. العمرُ مجرّد رقم، ولكن عندما تذهب إلى البنك تريد قرضاً يسألون عن عمرِكَ، وبناءً على عمرِكَ يعطُونك القرض!
وإذا أردتَ أن تتزوّج يسألون عن عمرِكَ، وبناءً على عمرِكَ تتزوَّجُ..
وإذا ذهبت إلى وظيفة، تقاعدُكَ مرتبطٌ بعمرِكَ!
العمر ليس مجرّد رقم، العمر رقمٌ مهم يحدِّد نوعية زواجك، ومقدار القرض الذي تأخذه، وبقاءَكَ في الوظيفة التي أنت بها!
ولذلك فالمسألة فيها تفصيل على النحو التالي:
●إذا كنت ستذهب إلى البنوك أو شركات التأمين أو مؤسّسات الزواج أو الوظائف ، فإنّ العمر -في هذه الحالة- ليس مجرد رقم؛ بل هو المقياس الحقيقي الذي يحدّد شكل ومصير كل القرارات التي تستقبلها.
●أما إذا تحدّثنا عن الحيوية والروح والمعنويات والنشاط فقد يكون العمر -في هذه الحالة- مجرد رقم!
هذا "المعنى" هو ما قصده شيخي الشاعر العراقي الكبير أحمد الصافي النجفي حين قال:
سنّي بروحي لا بِعَدّ سنين...
فلأسخَرنّ غداً من التسعين
عمري إلى السبعين يركض مسرعاً...
والروح ثابتةٌ على العشرين!
نعم عمري عند البنوك في حدود الخمسين، أما عمري في نظر حيويتي ومشاعري فهو في حدود العشرين.
لذلك لا تصدّقوا أكذوبةَ أنّ العمر مجرّد رقم، هذه كلمة شعراء حالمين!
نعم.. العمر مجرّد رقم عند الحالمين الذين تجاوزُوا الأربعين، ويريدون أن يتمتعوا بالصحة والعافية، في هذه الحالة هم يسلّونَ أنفسهم ويقولُون:
العمر مجرّد رقم!