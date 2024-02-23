السعودية.. قصة كفاح لا تنتهي

يعكس يوم التأسيس ما تتمتع به السعودية من إرث تاريخي كبير، مهَّد له الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – في إطار أحداث وقرارات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، أثمرت الدولة السعودية الأولى، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود – رحمه الله – وتأسيس الدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الكيان الشامخ (المملكة العربية السعودية) على يد موحدها ومؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود – طيب الله ثراه - وباني نهضتها، الذي ينسب له الفضل ـ بعد الله ـ في تطورها ونمائها، ووصولها إلى ما وصلت إليه اليوم من تقدم وازدهار شامل، ومكانة مرموقة عربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا، ومن بعده جاء أبناؤه الملوك – رحمهم الله – حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.