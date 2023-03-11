يوم العَلَم السعودي هوية وانتماء

إن الأمر الملكي الكريم بتخصيص يوم للاحتفال بالعلَم السعودي العظيم، ما هو إلا تجسيد للإيمان الراسخ لدى حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لما للعلم من أهمية بالغة بوصفه أحد مظاهر الدولة، ورمزًا لعزتها وقوتها وهويتها، ولما يشكله العلَم من الائتلاف والتلاحم والوحدة الوطنية لكل من ينضوي تحت ساريته ورايته، كما أنه يرمز إلى القوة والعدل والسيادة، ونحن باحتفائنا بيوم العلَم لَنعبر بذلك عن الإرث التاريخي المجيد لمملكتنا الحبيبة؛ لذلك من الواجب علينا في هذا اليوم أن نُظهر الفرح والسرور من غير إفراط ولا تفريط، وأن نبتهج ونتزين جميعنا ونتوشح باللون الأخضر البراق؛ مرددين النشيد الوطني، مترنمين بالأغاني والأهازيج الشعرية الوطنية التي تزيد من ارتباطنا وجدانيًّا بحب هذا الوطن المعطاء وعلَمه الأخضر الخفاق، والتي بالتالي تؤجج مشاعر العز والحب والفخر والانتماء لدينا جميعًا، ومدى ارتباطنا بإرثنا الوطني المجيد، عاملين على توعية الجميع بأهمية ورمزية هذا العلم الذي يحوي كلمة التوحيد والسيف اللذين يرمزان إلى السلام والإسلام والقوة والعدل والشموخ؛ وذلك من خلال الاهتمام به والحرص على بقائه عاليًا عزيزًا بعيدًا عن أيادي الغافلين والعابثين وغير العارفين بأهميته وقدسية الكلمة التي يحتوي عليها.