آليات تحقيق التكامل بين التعلم والبيئة المستدامة وفق رؤية المملكة 2030

إن تحقيق التكامل بين التعلم والبيئة المستدامة في الجامعات السعودية يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة المملكة نحو المستقبل، وهو تجسيد عملي لرؤية 2030 التي وضعت الاستدامة في صميم خططها. الجامعات قادرة — إذا ما تبنت هذه الرؤية بوعي وإرادة — أن تتحول إلى محركات للتغيير، تصنع الوعي البيئي، وتنتج الحلول العلمية، وتبني جسور الشراكة مع مختلف القطاعات. وعندها فقط، سيصبح الحرم الجامعي ليس مجرد مكان للتعلم، بل نموذجًا حيًا لمستقبل أخضر يتشارك فيه الجميع المسؤولية.