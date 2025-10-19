المدير: يوم عالمي وتقدير مستمر

في عالمٍ تتسارع فيه التحديات وتتعاظم فيه المسؤوليات، يبقى المدير هو حجر الزاوية في نجاح المؤسسات واستدامة إنجازاتها. فهو الذي يوجّه الطاقات، ويوازن بين الطموحات والإمكانات، ويقود فرق العمل نحو الأهداف بروحٍ من الإصرار والإلهام. ومع الاحتفاء باليوم العالمي للمدير، يتجدد الوعي المجتمعي بقيمة القيادة الإدارية، ليس بوصفها موقعًا وظيفيًا، بل باعتبارها رسالة إنسانية ومشروعًا وطنيًا يستحق التقدير المستمر.