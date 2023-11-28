الرياض تخطف الأنظار وتنتزع "إكسبو 2030"

هذا الفوز الساحق أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية هي أرض المستقبل، ومهد الفرص الواعدة، وأن من صوتوا لصالحها اختاروا الأفضل، وانحازوا للتميز، واستجابوا لصوت العقل.. فالملف الذي تقدمت به بلادنا، وعكف على إعداده منذ وقت مبكر مجموعة من الخبراء والمتخصصين، كان مقنعًا للحد البعيد؛ إذ لم يحتوِ فقط على عناصر القوة السعودية، بل تضمّن أفكارًا غير مسبوقة، تمثلت في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من دول العالم للمشاركة؛ إذ بلغ عدد الدول التي ستشارك في هذه المناسبة 196 دولة و29 منظمة عالمية غير حكومية، تمثل أطياف المجتمع المدني كافة.