"جيل ضائع وما فيه خير"!!

ومما يضاعف من سلبيات تلك المؤثرات أن كثيرًا من الآباء والأمهات وأولياء الأمور لا يزالون -للأسف- يتمسكون بأساليب التربية القديمة، ويميلون إلى إصدار الأوامر والنواهي مع أبنائهم حتى بعد أن يصبحوا شبابًا، ويحاولون السيطرة عليهم، وفرض الرأي دون احترام لرغباتهم ووجهات نظرهم وأسلوب تفكيرهم.. وهذه النقطة هي سبب كثير من الخلافات والجفوة بين الجانبين، التي قد تتسع في كثير من الحالات لتصل لمرحلة الصدام والمواجهة، وتدفع كثيرًا من الشباب إلى حالة من اللامبالاة والسلبية والعناد.