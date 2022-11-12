صناعة السيارات... الانطلاق نحو الريادة

في عصرنا الحاضر يوجد العديد من الدول التي لم تحقق حضورًا كبيرًا على مستوى العالم، بل لم تكن من الدول التي يُشار إليها بالبنان دوليًّا، ولكن بعد الانطلاق في مجال الصناعة أصبحت رقمًا مهمًّا على مستوى العالم حتى وصلت صناعاتها إلى أرجاء المعمورة كافة، وحققت مداخيل مهمة، رفعت من اقتصادها ورفاهية شعوبها. هذه الدول من أبرزها (اليابان وكوريا الجنوبية والصين) التي لم تكن دولاً صناعية مطلقًا قبل ستين عامًا، ولكن بعد أن أخذت بزمام المبادرة، وتطوير قدراتها الذاتية، حققت النجاح والريادة على مستوى العالم، وأصبح الجميع يتحدث عن صناعات تلك الدول المطلوبة لدى المستهلكين كافة في أي مكان داخل كوكبنا الصغير.