هل لك أسرار!؟؟

أخي، أيها الساعي في هذا المضمار، منذ مدة وأنت تسابق على كثير من الأفعال، ولكن معظمها تكون جماعية أمام مرأى ومسمع من الناس، وهذا خير لا نشك فيه، بل إن منها ما يكون لزامًا أن يؤدَّى جماعيًّا، لكن المتأمل في مضمار سباق آخر إلى الجنات في مضمارها السري - إن صح التعبير – يجد أنه قَلَّ فيه العاملون في لحظات عدة.