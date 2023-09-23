اليوم الوطني ورحلة المجد

وهنا من الصعب تجاوُز تجليات رؤية 2030 وما صنعته من إنجازات في سبع سنوات ماضية. هذه الإنجازات كانت شاملة كل مناحي الحياة، بداية من الاقتصاد، مرورًا بالاجتماع والسياسة، وليس انتهاء بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا. هذه الرؤية تُعد أكبر دليل على عزيمة القيادة الرشيدة، وإصرار الشعب السعودي على إجراء الإصلاحات والتغيير المطلوبَين في بناء مملكة جديدة وحديثة.

في هذه المناسبة الوطنية أتقدم بالتهنئة القلبية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه.