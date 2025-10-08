حين تتحول أمنيات الأهالي إلى حدائق.. شكرًا أمين الرياض

وقد لمستُ ذلك شخصيًا من خلال والدي ووالدتي — أطال الله في عمرهما — إذ لطالما كانت أمنيتهما أن تكون هناك حديقة صغيرة في حيّهما يقضيان فيها أوقات الهدوء والمشي، بين الأشجار والهواء العليل، كما ينعم بذلك غيرهم من سكان الأحياء الحديثة.