رؤية الوطن.. صنعت قصصًا من النجاح

يوم 25 أبريل من عام 2016م غير عادي؛ فقد بدأت فيه صناعة المنجزات برحلة العطاء والمستقبل للمملكة لتحقيق رؤية الوطن 2030 بمكامن القوة من عمقها العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية الرائدة التي تمتلكها وموقعها المميز والاستراتيجي؛ فهي محور ربط القارات الثلاث مستندة على المرتكزات الثلاث: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وقد شملت برامج تحقيق الرؤية برنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج التخصيص، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج تحول القطاع الصحي وتسكين مبادرات برنامج الشراكات الاستراتيجية، وبرنامج الشركات الوطنية، وبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية.