الدوري العالمي المخيف!!

نحن اليوم -كدول العالم- أحوج ما نكون لتصفير كل هذه المشاكل، والالتفات إلى ما هو أهم، من حلول جذرية للتلوث البيئي، ومعالجة البطالة والعنوسة والأمراض، ورعاية الطفولة، وتأمين الغذاء والدواء، وصناعة رؤية عالمية شاملة وعامة، تشمل كل دول العالم، وأن يكون لكل دولة رؤية خاصة، تتماهى والرؤية العالمية؛ كي نستطيع قتل الفساد، العداء، الفقر، الأمية، الحروب الأهلية، الأمراض، الجوع والاضطراب السياسي والإداري.. حينها سيكون العالم موزونًا، وستكون الحياة مستقرة، والمنافع متبادلة، والأمن مستتبًا، والأمان الاجتماعي حاضرًا!!