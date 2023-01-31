"الاتحاد".. البطل الذي لا يغيب..!!

فاز العميد ببطولة السوبر في أصعب نسخة لها.. مرورًا بإخراج فريق النصر بأن توالى على تسجيل الثلاثية في مرمى حارسه الجديد كلٌّ من "روما وحمدالله والشنقيطي"، وانتهاء بكسب الفيحاء بهدفين نظيفين من حمدالله. لم تكن هذه النتائج المبهرة لتكون ما لم تجد مدربًا عالميًّا، دخل المباراتَيْن بمستوى انضباطي وتكتيكي عالٍ من مدربه نونو سانتو..!!