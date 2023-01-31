"الاتحاد".. البطل الذي لا يغيب..!!
بفوزه بكأس السوبر السعودي مؤخرًا أمام الفيحاء، أعاد نادي الاتحاد نفسه للواجهة من جديد بعد غياب مؤقت، امتد بضع سنوات، عن الصعود لمنصات التتويج، واعتلاء سحاب المجد والبطولات؛ ليؤكد أن البطل الحقيقي لا يغيب..!!
الاتحاد صاحب الجماهيرية الجارفة، والعراقة، والأغنيات الخالدة، والكاتب الأول لأبجديات كرة القدم، ومفهوم التنافس الرياضي الشريف، والبطل التاريخي محليًّا وعربيًّا وآسيويًّا.. لم يكن يحتاج لوقت طويل ليسجل اسمه بطلاً في سِجل بطولات السوبر؛ ليكمل بذلك عقده البطولي ودائرة الألقاب كاملة..!!
ما شاهدناه ليلة النهائي نحن الرياضيين والمتابعين من حضور جماهيري داخل الملعب، ومتابعة إعلامية، وترتيب فيما يتعلق بمراسم تتويج البطل بالكأس، وتوزيع الميداليات الذهبية، لدليلٌ أن الرياضة لدينا تسير في الاتجاه الصحيح، ونحو المزيد من النجاحات القادمة..!!
فاز العميد ببطولة السوبر في أصعب نسخة لها.. مرورًا بإخراج فريق النصر بأن توالى على تسجيل الثلاثية في مرمى حارسه الجديد كلٌّ من "روما وحمدالله والشنقيطي"، وانتهاء بكسب الفيحاء بهدفين نظيفين من حمدالله. لم تكن هذه النتائج المبهرة لتكون ما لم تجد مدربًا عالميًّا، دخل المباراتَيْن بمستوى انضباطي وتكتيكي عالٍ من مدربه نونو سانتو..!!
الاتحاد حضر وقدَّم للمتابعين جزءًا من شخصيته، وحصد اللقب، وكسب السوبر قيمة وأهمية ومتابعة.. ولا يزال لديه استحقاقات قادمة في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وهو ما ينتظره جمهوره الوفي وعشاقه المخلصون..!!