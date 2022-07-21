الجَمَال يكمن في التفاصيل… فلسفة "وابي سابي" اليابانية

متحدثًا عن القناعة، يقول الدكتور مصطفى محمود "قد لا تصدقني إذا قلت لك إنك تعيش حياةً أكثر بذخًا من حياة كسرى وإنك أكثر ترفًا من إمبراطور فارس وقيصر الرومان وفرعون مصر.. ولكنها الحقيقة! إن أقصى ما استطاع فرعون مصر أن يقتنيه من وسائل النقل كانت عربة يجرها حصان.. وأنت عندك سيارة خاصة، وتستطيع أن تركب قطارًا، وتحجز مقعدًا في طائرة! وإمبراطور فارس كان يضيء قصره بالشموع وقناديل الزيت.. وأنت تضيء بيتك بالكهرباء! وقيصر الرومان كان يشرب من السقا ويُحمَل إليه الماء في القِرَب.. وأنت تشرب مياهًا مرشحة من حنفيات ويجري إليك الماء في أنابيب! ولويس الرابع عشر كان عنده طباخ يقدم أفخر أصناف المطبخ الفرنسي.. وأنت تحت بيتك مطعم فرنسي، ومطعم صيني، ومطعم ألماني، ومطعم ياباني، ومحل محشي، ومحل كشري، ومصنع مخللات ومعلبات، ومربات وحلويات! ومراوح ريش النعام التي كان يروح بها العبيد على وجه الخليفة في قيظ الصيف واللهيب.. عندك الآن مكانها مكيفات هواء تحول بيتك إلى جنة بلمسة سحرية لزر كهربائي!" وإن كان لي أن أضيف مثالاً من وقتنا الحاضر فإن مراهقًا من الطبقة المتوسطة يعيش اليوم في بحبوحة من العيش بشكلٍ لم يكن متاحًا للملكة البريطانية إليزابيث في شبابها. ويكفينا من ذلك أننا نعيش في العصر الأكثر أمنًا واستقرارًا إذا ما قورن بالحقب الزمنية التي شهدت الحربين العالميتين والمذابح والفظائع المدوية التي ارتكبت فيهما.