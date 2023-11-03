ماجستير (طقطقة)!! تخصص (ذبات)!!

انتشر في زمن وسائل التواصل -للأسف- مفهوم (الطقطقة)!! وهي التهكم والسخرية بالآخرين، ومواقف الناس المختلفة.. ويصاحب ذلك التهكم اصطياد عبارات من المواقف أو مفردات، تزيد من سخونة السخرية، وتُسهم في نشرها بشكل واسع، وتُسمى في قاموس الزمن الحالي (الذبات)!! يتناقلها الناس في مجالسهم ومنصاتهم، ويرددون بعض عبارات الموقف، ولا يدركون خطورة الأمر والذنب العظيم الذي يُسجَّل في صحائفهم بسخريتهم من شخص بعينه أو مجتمع أو قبيلة أو عائلة أو جماهير فريق رياضي.. ويتناسون، سواء متعمدين أو جاهلين، أن هذه غيبة محرمة شرعًا، وقد تكون بهتانًا إذا لم يكن الموقف حقيقيًّا، وإنما تم تأليفه للإساءة والتجريح، وإسقاط مكانة بعض الناس، أو إيجاد فرصة للضحك والتسلية!!