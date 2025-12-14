حينما يمتزج الاقتصاد بنكهة الحب

يخطئ من ينظر للاقتصاد على أنه مجرد منظومة قائمة على الإنتاج وتبادل المنفعة وإدارة الموارد، وأن اللافتة الوحيدة الموجودة في هذا العالم هي النقود أو الذهب، وأن لغته الوحيدة هي الأرقام التي عبر تحليلها وقراءة ما بين سطورها تتضح حقيقة توجهاته. فهذا المفهوم لم يعد مقبولا في هذا العصر الذي تزايدت فيه احتياجات الناس وتشعبت، وتعاظم دور القطاع غير الحكومي، وتشابكت الخطوط الدقيقة التي تفصل ما بين العام والخاص.