تأثير أصدقائك على مشروعك

ما زلتُ أتذكر السيدة "روزي هوبس"، بريطانية الجنسية، التي كانت تشرف على عمليات التدريب في فنادق إنتركونتيننتال الشرق الأوسط، حين سألتها أثناء عملي في مجموعة IHG: كيف نزيد من دخل الفندق خلال فصل الشتاء الذي يقل فيه الضيوف والزوار؟ فقالت: "مجتمعك الصغير المكون من أقاربك وأصدقائك يجب أن يكونوا أول عملائك. لديكم في الفندق مقهى، ومطعم، وقاعة احتفالات، وقاعات اجتماعات، ونادٍ صحي فاخر. كم عدد أقاربك الذين أخبرتهم بالمميزات؟ كم عدد من استفاد منها؟".