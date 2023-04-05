"الله يعين".. بدأت المراهقة!!

نعم عزيزي القارئ، إنه ذاك المراهق، الذي قد يُفقدك أعصابك لدرجات لا تعرف بها نفسك، ويجعلك تشكك في ذاتك وتربيتك، فتحتار في أفعاله وألفاظه.. وعلى النقيض، يمنحك شعورًا بالأمل، وأن "تعبك في التربية ما راح على الفاضي" في مواقف مفاجئة، ولحظة تود أن الزمن يتوقف عندها. مفارقات وتحديات لا تملأ نفسك فقط بل إنها تزاحم عقل ذاك المراهق يوميًّا، فيحتار في ذاته أكثر، لأي الفريقين ينتمي؟!