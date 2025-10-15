من حادثة "الرس".. إلى درس في العدالة الإدارية

لقد جعل الأمير فيصل بن مشعل من مصارحة الناس بالحقيقة ثقافة إدارية راسخة، وليست مجرد ردة فعل آنية، وأثبت أن هذه الشفافية لا تضعف الهيبة الإدارية، بل تعززها وتكسبها احتراما أكبر، وحين يرى المواطن أن "إمارة المنطقة" تبادر إلى إعلان نتائج التحقيق بنفسها وتحاسب المقصرين بلا تردد، تتجذر الثقة في المنظومة الإدارية ويزداد الإيمان بأن الدولة "حفظها الله" ماضية في ترسيخ مبدأ الحوكمة والمساءلة في كل قطاع، لذا حظيت القصيم باحترام مضاعف بفضل قائدها الذي اختار الوضوح طريقا، والعدالة منهجا.