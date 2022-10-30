مكافحة الفساد.. شكرًا لكم

أكثر الحالمين لم يتصوَّر أن يأتي يوم ويُعلَن فيه القبض على مرتكبي المخالفات والتجاوزات المالية والوظيفية بالأسماء، ولكنها الحقيقة؛ فنحن في وقت لا مجال فيه للفساد والتعدي على حقوق الوطن والمواطن.. هذا العصر يقوده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، اللذان ضربا بيد من حديد الفساد وأهله، حتى ارتعد الفاسد، وتنبه الغافل، وحذر الجميع. وبحكم أنني موظف حكومي (سابق) شاهدت بعيني وضعًا مختلفًا وحذرًا، لم يكن موجودًا في السابق (من رأس الهرم إلى أصغر موظف)؛ لأن الكل يحسب ألف حساب؛ حتى لا يقع في الخطأ الذي تكون نهايته مؤلمة؛ ولذلك تناقصت قضايا الفساد والمحسوبيات بشكل كبير. وفي الأثر "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". ونحن هنا نستذكر كلمة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذي قال: "لن ينجو أحد دخل في قضية فساد". وأصبحت هذه حقيقة واقعة، نراها رأي العين؛ لنسمع ونشاهد أسماء وشخصيات، كنا نظن أنها فوق القانون، ويتضح بعد ذلك أن لا أحد فوقه. ومن دخل في قضية فساد بالتأكيد لن ينجو.