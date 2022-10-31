خيريةُ السعودية للجميع

لم نبحث في فك الارتباط عن الأمريكان، لكن العم سام يغبر على قرونه، وفي كل مصيبة تلحقنا هناك فرصة تُستغل، وفي اللغة الصينية تتكون كلمة (كارثة) من حرفين: الأول يمثل الخطر، والآخر يمثل الفرصة. فالسعودية اليوم تنظر لأمريكا كما هي اليوم، لا كما كانت بالأمس!!