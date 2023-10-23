برنامج الابتعاث يعزّز قيمة الشباب السعودي

ومع توالي دفعات الطلاب المبتعثين وعودة الكثيرين منهم إلى أرض الوطن، فإن الكرة الآن باتت في ملعب شركات ومؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب هذه السواعد الفتية، كنوع من المسؤولية الاجتماعية التي درجت عليها خلال السنوات الماضية، فالواقع الجديد الذي يعيشه العالم اليوم، وما أفرزه ارتفاع نسبة البطالة إلى أرقام صادمة يحتم علينا التركيز على جانب أكثر أهمية وأشد إلحاحًا، وهو الاهتمام بتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب، وهو ما ينبغي أن تتوجه إليه عناية الشركات الكبرى والمصارف ورجال الأعمال، وأن يمنحوه أولوية قصوى، وهو الإسهام في حل هذه المعضلة الكبرى، والإسهام في توظيف الشباب، وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم.