"تأشيرة المرور" للمملكة خطوة مهمة نحو رؤية 2030.. وتشرع بابًا آخر للانفتاح على العالم

لقد فعلت المملكة الكثير من أجل استثمار مقومات الجذب الهائلة والفريدة التي تتمتع بها، من المواقع الدينية، والسياحة التاريخية والتراثية والأثرية، بالإضافة إلى المواقع الطبيعية والجغرافية الخلابة الصحراوية والبحرية؛ فضلًا عن الترفيه، ومن أهم ما قامت به في هذا السياق، تسهيل الدخول إلى البلاد بعدة أنواع من التأشيرات المشجعة للسياحة وتصدر وفق أنظمة جديدة مواكبة لإيقاع العالم السريع، وتمنحها "إمكانية أداء العمرة" ميزة تنافسية قوية ستمكن المملكة من الحصول على حصة كبيرة من سوق سياحة المرور؛ إذ إن المسلمين في العالم سيفضلون خيار التوقف وأداء العمرة ومن ثم المواصلة إلى وجهاتهم.