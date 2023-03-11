"تطوعْ بخبرتك".. نحو مجتمع حيوي!

بجهد ودأب مستمر، تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع السعودي، وتحرص كذلك على أن يكون ذلك التطوع احترافيًّا، بحيث يتطوع كل شخص في المجال الذي يتقنه ويُجيده، وقد تبدّى ذلك بشكل لافت في مشاركة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء، والخبراء والمختصين في مبادرة "تطوع بخبرتك"؛ إذ جلسوا في أروقة مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 23" لرواد الأعمال، لتقديم الاستشارات والخبرات والإجابة على الأسئلة التي تشغل شباب وشابات هذا الوطن، ممن يبحثون عن تطوير مهاراتهم والاستفادة من خبرات من سبقوهم، آملين في معرفة الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه، وباحثين عن المساعدة للتغلب على التحديات التي تواجههم، في المجالات المختلفة نحو ريادة الأعمال.