في الاتحاد تتأكد قوة الجماهير!!

حسم نادي الاتحاد السعودي بطولة "دوري روشن" 2023م لكرة القدم قبل نهاية الدوري بجولة واحدة، بمجموع نقطي بلغ 69 نقطة، ويبقى له مباراة أمام الطائي؛ هي بمنزلة الأوبرا التي ينتظرها جماهير العميد!!
شعبية الاتحاد دولية، والبطولة التي حققها هي بطولة استثنائية عالمية، وكأس العالم للأندية 2023م هي النسخة العشرون من كأس العالم للأندية، وهي بطولة أندية كرة القدم (دولية)، ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إضافة إلى بطل الدوري للدولة المضيفة، وهو بالطبع نادي الاتحاد السعودي. وستقام البطولة بين 12 و22 ديسمبر هذا العام 2023م بالسعودية. وريال مدريد الإسباني هو حامل اللقب!!
حال جماهير الاتحاد يقول: النادي الذي يتعبنا هو الذي يعلمنا القوة، ومن أنهكني علمني القوة كذلك، وعندما نحرك الكرة نكون أحد أفضل الفرق، إذا لم نفز ببطولة فهناك شيء مفقود، ولا غرابة؛ فلن يشبع الجماهير الجائعة أي قدر من البطولات؛ لأن هذه الجماهير تعشق، وهناك فرق بين الحب والعشق، وهناك حاجة للبطولة في الحياة الاتحادية اليوم!!
هذه الجماهير الغفيرة والعريقة تتفاعل مع النادي في السراء والضراء.. يقول الشاعر عمر أبو ريشه:
تقضي البطولة أنْ نَمُدَّ جسومنا... جِسْرًا فقُل لرفاقنا أنْ يعبروا
لاعبو الاتحاد قدّموا أنفسهم في سبيل فكرة يؤمنون بها؛ فالموهبة وحدها لم تكسب الاتحاد بطولة، بل جماهيره أيضًا هي من أكسبت الاتحاد أغلى بطولة، والبطولة قيمة في حد ذاتها، لكنها تتجاوز ذلك الحد حينما تقودك للعالمية الأكثر إثارة واهتمامًا، وهي ما يتناسب مع العرين الاتحادي.. وتحظى البطولة بإعجاب كبير من عموم الجماهير!!