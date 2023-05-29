في الاتحاد تتأكد قوة الجماهير!!

حال جماهير الاتحاد يقول: النادي الذي يتعبنا هو الذي يعلمنا القوة، ومن أنهكني علمني القوة كذلك، وعندما نحرك الكرة نكون أحد أفضل الفرق، إذا لم نفز ببطولة فهناك شيء مفقود، ولا غرابة؛ فلن يشبع الجماهير الجائعة أي قدر من البطولات؛ لأن هذه الجماهير تعشق، وهناك فرق بين الحب والعشق، وهناك حاجة للبطولة في الحياة الاتحادية اليوم!!