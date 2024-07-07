تصفية الحسابات في المناسبات..!!

ما أقبح أن يأتيك التنمر من كبير القوم الذي دائمًا يتغنى بالسلم والسلام والإسلام، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، ولم يترك للشباب بعد سفهه أي سفه، وهو في مقام الرجل العاقل الرزين، الذي يميت كل المواقف ولا يحييها، فإن جنح لهوى نفسه دون عقله هنا بدأ مرحلة إضرام العداوة والبغضاء بين صفوف الشباب.