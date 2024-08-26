ومهما بذل الفيلم من نوايا خبيثة، فإنه لن يستطيع إنكار حقيقة أن العمل في السعودية يُعتبر حلمًا للكثير من الأشخاص حول العالم، وأن السعودية قدّمت على مدى عقود فرص عمل لملايين العمال من مختلف الجنسيات وما زالت، والذين استفادوا من اقتصادها القوي والحياة الكريمة التي توفرها للملايين من الأجانب، وهناك العديد من القصص الملهمة للعمال الأجانب الذين جاؤوا إلى السعودية بحثًا عن فرص أفضل، ونجحوا في بناء حياة مستقرة وتحقيق طموحاتهم، وبعضهم أسسوا مشاريعهم الخاصة، والبعض الآخر ترقوا في وظائفهم إلى مناصب قيادية.